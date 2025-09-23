BM Komisyonu: İsrail Gazze'de soykırım; Netanyahu ve Herzog kışkırtma ile suçlandı

BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini tespit etti

Netanyahu ve Herzog kışkırtma ile suçlandı

BM Komisyonu, yaptığı değerlendirmede İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini tespit etti.

Komisyon raporunda, İsrail liderlerinden Başbakan Benjamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da soykırımı kışkırttıkları ifadesine yer verildi.

Raporun metninde, soruşturma bulgularına dayalı olarak bu tespitlerin yapıldığı ve iddiaların uluslararası hukuki ve siyasi boyutlar taşıdığı vurgulandı.

BM Komisyonu tarafından kamuoyuna açıklanan bu değerlendirme, bölge ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.