BM Raportörlerinden Trump'ın UCM Yaptırımlarına Sert Tepki

BM Raportörleri, Trump'ın Yaptırım Kararını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararı almasını kınayarak, bu durumun küresel hukukun üstünlüğüne yönelik ciddi bir saldırı olduğunu bildirdi.

Yazılı Açıklama ve Endişeler

BM raportörleri, Trump'ın, UCM ve mahkeme personeline yaptırımlar uygulanmasını içerikleyen tasarıyı imzalamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bu karara ilişkin ciddi endişeler duyulduğu ifade edilerek, uygulamanın derhal kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu karar, küresel hukukun üstünlüğüne bir saldırıdır ve uluslararası adalet sisteminin merkezine doğrudan muhalefettir." ifadesine yer verildi. Ayrıca, mali kısıtlamaların dünya genelinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar ile ilgili soruşturmaları zayıflattığı vurgulandı.

UCM'nin Bağımsızlığı

Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırım kararının, mahkemenin yargı yetkisini ciddi şekilde baltaladığı kaydedilirken, UCM'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kullanılmadığı belirtildi. Açıklamada, "ABD bu kararla UCM'yi cezalandırmaya çalışarak, savaş suçlularını güçlendirdi." değerlendirmesi yapıldı. Kadınlar ve çocuklar dahil, dünya genelinde birçok mağdurun adalet ve tazminattan mahrum kaldığı aktarıldı.

Trump'ın Yaptırım Kararı ve UCM'nin Pozisyonu

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları dolayısıyla Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Trump, bu karar dolayısıyla 6 Şubat'ta UCM'ye yaptırımlar öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

BM Özel Raportörleri ve Bağımsız Çalışmaları

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" olarak bilinen süreçlerin bir parçasıdır. Bu bağımsız özel mekanizmalar, belirli bir ülkenin durumu veya dünya genelindeki tematik meseleler hakkında bilgi toplama ve izleme faaliyetlerini yürütmektedir. Kurum bünyesinde yer almayan uzmanlar, gönüllülük esasına göre bağımsız çalışmalarını sürdürmektedir.