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BM Raportörü Albanese'den Sağlık Çalışanlarına Çarpıcı Çağrı: 'İsrail ile Tüm Bağlar Kesilmeli'

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, sağlık çalışanlarına İsrail ile bağların kesilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:50
BM Raportörü Albanese'den Sağlık Çalışanlarına Çarpıcı Çağrı: 'İsrail ile Tüm Bağlar Kesilmeli'

BM Raportörü Albanese'den Çarpıcı Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, dünya genelindeki sağlık çalışanlarına, İsrail ile tüm bağların kesilmesi çağrısında bulundu. Albanese, bu çağrısını İsrail'in Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik sistematik saldırıları ve Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin gözaltına alınmasının ardından yaptı.

İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Albanese, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Dünya genelindeki sağlık çalışanlarını, İsrail'in Gazze'deki Filistin sağlık sistemini tamamen yok etmesini güçlü bir şekilde kınamanın somut bir yolu olarak İsrail ile tüm bağların kesilmesi yönünde adım atmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sağlık sistemine yönelik saldırılarının, İsrail'in devam eden soykırımcı politikasının kritik bir aracı olduğunu vurguladı.

Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılması Çağrısı

Albanese, aynı zamanda gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Bu durum, sağlık çalışanlarının güvenliğine ve Gazze'deki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine dair ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

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