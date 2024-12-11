BM Raporu: 2022'de İnsan Kaçakçılığı %25 Arttı

İnsan Kaçakçılığı Küresel Süreçte Tehlikeli Yükselişte

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2022 yılında dünya genelinde insan kaçakçılığının %25 oranında arttığına dair çarpıcı bir rapor sundu. Raporda, Kovid-19 salgını öncesine kıyasla, bu artışın özellikle yoksulluk, çatışma ve iklim değişikliği gibi etkenlerle tırmandığı belirtildi.

Çocuk ve Yetişkin Kaçakçılığında Ciddi Artış

UNODC tarafından hazırlanan "2024 Küresel İnsan Kaçakçılığı" raporunda, zorla çalıştırma ve suç dahil etme amaçlı kaçakçılığın önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi. 2019-2022 yıllarında zorla çalıştırmak amacıyla kaçırılan bireylerin oranının %47'yi bulduğu ifade edildi.

Mağdurların Profili

Rapor, 2022 yılında tam 74,785 kişinin insan kaçakçılarının ağına düştüğünü ortaya koyuyor. Mağdurların %61'inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu vurgulanırken, çocuk mağdurların %31 oranında bir artış gösterdiği belirtildi.

Kız çocuklarının mağduriyet oranı %38 olurken, gelişmiş ülkelerde de insan kaçakçılarının eline düşen çocukların çoğunlukla istismar edildiği aktarıldı. Organize suç örgütleri tarafından kaçırılan erkek çocuklarının %45’inin zorla çalıştırıldığı, %47’sinin ise dilencilik gibi suçlara zorlandığı ifade edildi.

Afrika Kıtası'nda Yoğun Mağduriyet

Raporda en çok mağduriyetlerin yaşandığı bölgenin Afrika kıtası olduğu kaydedilirken, 2009'dan bu yana her iki yılda bir yayımlanan benzer raporun 156 ülkeyi kapsadığı ifade edildi. Bu veriler, insan kaçakçılığına karşı uluslararası önlemlerin ne denli zorunlu olduğunu gözler önüne seriyor.