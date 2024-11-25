BM Raporu: Her 10 Dakikada 1 Kadın Aile Üyesi Tarafından Öldürülüyor

BM: Kadına Yönelik Şiddet Alarm Veriyor

Birleşmiş Milletler (BM), her 10 dakikada 1 kadın ya da kız çocuğunun eşi ya da aile bireyleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu durum, 25 Kasım'da kutlanan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde duyuruldu.

Olumsuz Veri ve Global Etki

BM Kadın Birimi ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan güncel rapora göre, kadın ve kız çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 60'ı aile bireyleri tarafından gerçekleştiriliyor. 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğunun kasıtlı olarak yaşamını yitirdiği belirtilirken, bu ölümlerin 51 bin 100'ünün eş ya da aile üyeleri tarafından olduğu vurgulandı.

Raporda her gün 140 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü ifade edilirken, ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölge Afrika olarak belirlendi. Bunu Amerika ve Okyanusya takip ediyor.

Guterres'ten Çarpıcı Değerlendirme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadına yönelik şiddet salgısını insanlık için utanç verici olarak nitelendirerek, her toplumun bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Guterres, "Dünya, çatışma, iklim değişikliği ve açlık krizlerinin derinleştirdiği eşitsizliklerle karşı karşıya. Cinsel şiddetin savaş aracı olarak kullanılması, acıyı daha da artırıyor" dedi.

Bunların yanı sıra, kadınlar ve kız çocuklarının çevrim içi kadın düşmanlığıyla mücadele ettiğine dikkat çekerek, haklarının giderek aşındığını da belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.