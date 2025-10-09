BM: Suriye'de Kayıp Kişiler İçin Yerel ve Uluslararası İşbirliği Şart

Karla Quintana: Erişim, kapsamlı metodoloji ve işbirliği kaçınılmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından oluşturulan "Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş"un Başkanı Karla Quintana, Suriye'deki kayıp kişilerin aranmasının kapsamlı bir yaklaşım, sağlam bir metodoloji ve etkili bilgi paylaşım sistemleri gerektirdiğini söyledi.

Quintana, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki kayıp krizinin sadece yüz binlerce aileyi değil, tüm toplumu etkilediğini belirtti ve “Bu sorunla mücadele etmek için mevcut tüm beceri, araştırma ve kapasitenin seferber edilmesi gerekiyor, bu zorluğun boyutunun farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Quintana, yeni yönetimle Suriye'nin uluslararası topluma yeniden katılımını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın BM 80. Genel Kurul toplantıları sırasındaki "hesap verilebilirlik" konusundaki açıklamalarının önemine işaret etti.

Esad rejiminin devrilmesinden önce Suriye'ye girişlerine izin verilmediğini aktaran Quintana, bu yıl ocak ve şubat aylarında ilk kez ülkeye girerek kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Quintana, Suriye'de 130 ila 300 bin arasında kayıp kişi olduğunun tahmin edildiğini belirterek, “Bu çok karmaşık bir konu. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda deneyim yaşadık ve hepimiz bilgiye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Erişime ihtiyacımız var.” dedi.

AA muhabirinin, bu kadar büyük bir rakamla başa çıkmak için kaç çalışanları olduğu ve en büyük zorluklarının ne olduğu sorusuna Quintana şu yanıtı verdi: “Zorluk, beceri sahibi herkesi masaya getirmektir çünkü ne biz, ne Suriye hükümeti, ne de diğer kurumlar bunu tek başına yapamaz ve kaynaklar, bu ölçekte benzer kişileri aramak için asla yeterli olmayacaktır.”

Quintana, kayıp kişilerin aranmasının bütünsel bir strateji gerektirdiğini ve bunun tek bir kuruluşun işi olmadığını, yerel ve uluslararası düzeyde işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

Kuruluşun, kaynak ve uzmanlık paylaşımı yapabilecek koordineli bir topluluk oluşturmaya çalıştığını ve kayıp ailelerinin bu oluşumun merkezinde yer alacağını belirten Quintana, yapının yeni ve küçük olduğunu ve şu an 40 personele sahip olduklarını ifade etti.

BM Genel Kurulu tarafından 30 Haziran 2023'te kurulan "Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş", kaybolanların izini sürmeyi, yerlerini tespit etmeyi ve ailelerini hakikatle kavuşturmayı amaçlayarak toplumun yeniden inşasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kuruluş, Suriye'deki kayıp kişilerin izlerini sürme, yerlerini tespit etme ve yakınlarına destek sağlama çalışmalarını sürdürürken, başkanlığını daha önce Meksika'da kayıp insanları arama girişimlerine öncülük eden Karla Quintana yapıyor.