BM: Suriye'deki Zulümlerin Tekrarı Olmamalı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden Sert Mesaj

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed rejimi döneminde yaşanan zulümlerin tekrar yaşanmaması gerektiğini belirtti. Türk, bu kapsamda Esed rejimi sonrası gerçekleştirdiği ilk Suriye ziyaretine dair düşüncelerini paylaştı.

Esed Döneminin Karanlık Yüzü: Sednaya Hapishanesi

Türk, ziyaret sırasında Suriye'deki en kötü şöhretli hapishanelerden biri olarak bilinen Sednaya Hapishanesini ziyaret etti. Burada yaşananların etkileyici olduğunu ifade eden Türk, "İnsanların birbirlerine neler yapabileceği inanılmaz. Kalbimin derinliklerinden bunun hem Suriye'nin hem de Suriyelilerin iyileşmesi için bir ders olmasını umuyorum. Böyle zulümlerin bir daha olmasına izin vermemeliyiz," dedi.

Suriye ve Lübnan'da Diplomasi Görüşmeleri

Öte yandan, BM İnsan Hakları Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Türk'ün Suriye ve Lübnan'ı kapsayan ziyaretinin ilk ayağı için Şam'da olduğu bildirildi. Açıklamada, Türk'ün, üst düzey yetkililerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, diplomatlar ve BM kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesinin planlandığı aktarıldı.