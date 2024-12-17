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BM: Suriyeliler İçin Koruma ve Destek İhtiyacı Devam Ediyor

BMMYK, Suriyelilerin hem ülke içinde hem de dışında hala koruma ve desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:15
BM: Suriyeliler İçin Koruma ve Destek İhtiyacı Devam Ediyor

BM: Suriyeliler İçin Koruma ve Destek İhtiyacı Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, Suriyelilerin ülke içinde ve dışında hâlâ koruma ve desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Imseis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen haftalık basın toplantısında, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından son 10 günde yaşanan gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti. Bu durumun, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin çözümüne de katkı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den binlerce Suriyelinin, 14 yıllık iç savaş sonrası ülkelerine geri döndüğünü ifade eden Imseis, Suriye'de 7 milyondan fazla insanın iç göçe zorlandığını ve nüfusun %90'ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurguladı.

Rejimin devrilmesine rağmen insani krizin devam ettiğini dile getiren Imseis, "Ülke içinde ve dışında Suriyeliler hâlâ koruma ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Son 14 yıldır yaşananlar esasen ülkeyi yerle bir etti. Evleri, ülkenin büyük bölümünü ve altyapıyı yok etti. BMMYK olarak ajans ortaklarımız ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla sahadayız ve ülkede güvenliğin iyileştiği yerlerde yardım ile destek programlarımızı hızla yeniden başlatıyoruz." dedi.

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