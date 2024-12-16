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BM Temsilcisi Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde Yaşanan Dehşeti Kutladı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu ve burada yaşananlar hakkında endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:02
BM Temsilcisi Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde Yaşanan Dehşeti Kutladı

BM Temsilcisi Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde kapsamlı incelemelerde bulundu. Pedersen, burada yaşananların insanlığın en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirtti.

İşkence ve Mağduriyet

İncelemelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pedersen, "Hepimiz paramparça olduk. Burada yaşananlar hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz." ifadelerini kullandı. Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bazı kişilerle görüştüğünü ve onların yaşadığı dehşetin betimlenemeyecek kadar korkunç olduğunu vurguladı.

Tüm Mağdurlara Saygı

Pederesen, Suriye'de bu tarifsiz dehşeti yaşayan çok sayıda ailenin olduğunu belirterek, "Şimdi onlara ellerimizden gelen her türlü desteği vermeliyiz." diyerek vurguladı.

Adaletin Sağlanması Gerekiyor

Temsilci Pedersen, bu tür insanlık suçlarının ne Suriye'de ne de dünyanın başka bir yerinde tekrarlanmaması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin belgelerin korunmasının adaletin sağlanması açısından oldukça kritik olduğunu sözlerine ekledi.

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