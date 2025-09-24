BM: Trump'ın yürüyen merdiven arızasını kameraman tetiklemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasının, ABD delegasyonundan bir kameramanın geri geri yürüyerek görüntü almak amacıyla hareket etmesinden kaynaklanmış olabileceğini duyurdu.

Dujarric, Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde BM çalışanlarının kasıtlı olarak yürüyen merdiveni durdurduğuna yönelik iddiaların ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Trump, eşi ve heyetiyle sabah saatlerinde BM Genel Merkezi'ne geldiği ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünün kaydedildiği belirtildi.

"Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ortaya koydu."

Dujarric, kameramanın bu güvenlik fonksiyonunu istemeden tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

İddialar ve tepkiler

Olayın kasıtlı olabileceği iddiası Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından da gündeme taşındı. Leavitt, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca The Times gazetesinin konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima ettiğini belirtti. The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.