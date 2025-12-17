DOLAR
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gördes Evciller Mahallesi'nde gece başlayan yangın 5 eve sıçradı; 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Müdahale yaklaşık 4 saatte kontrol sağlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:03
Evciller Mahallesi'nde gece başlayan yangın 5 evi etkiledi

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Evciller Mahallesi'nde gece 03.30 sıralarında bir evde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Olay yerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 ekip ile 2 orman arazözü, 2 ambulans ve 2 jandarma asayiş timi sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle süren söndürme çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü ve yangın saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın sırasında evde bulunan Türkan Büke (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Ferdi Mercan (45) ve Ümmü Mercan (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden Türkan Büke'nin görme engelli olduğu ve cesedinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmalarını Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can yerinde takip ederek bilgi aldı.

Eski muhtar Osman Doğan, yaşananları şöyle anlattı: Gece saatlerinde birden başladı. İtfaiyeyi çağırdık. 5 evimiz yandı. 2 tanesinde yaşayan vardı, diğer 3'ü boştu. Bir kadın da içeriden çıkamamış hayatını kaybetmiş. Şimdi onu arıyorlar.

