MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü

MIT profesörü ve füzyon uzmanı Nuno Loureiro, Brookline’daki evinde vuruldu; hastanede hayatını kaybetti, cinayet soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:03
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) nükleer bilim ve mühendislik ile fizik profesörü ve MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Direktörü Nuno Loureiro 47 yaşında yaşamını yitirdi. Loureiro, evinde vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay ve soruşturma

Polisten yapılan açıklamaya göre, Massachusetts eyaletine bağlı Brookline’da pazartesi gece silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, Loureiro’yu birden fazla kez vurulmuş halde buldu. Acil müdahale ekipleri Loureiro’yu hastaneye kaldırdı; ödüllü bilim insanı salı sabahı hayatını kaybetti. Norfolk bölgesi savcılığı cinayet soruşturmasının başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Kariyeri ve ödülleri

Loureiro 2000 yılında Lizbon’daki Instituto Superior Tecnico üniversitesinin fizik bölümünden mezun oldu ve 2005’te Imperial College London’da fizik alanında doktora yaptı. İki yıl süreyle ABD’deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı’nda doktora sonrası çalışmalar yürüttü, 2007’de Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) Culham Füzyon Enerji Merkezi’ne geçti. 2009’da Portekiz’e dönerek Instituto Superior Tecnico’nun plazma ve nükleer füzyon enstitüsünde baş araştırmacı oldu ve 2016’da MIT’nin öğretim kadrosuna katıldı. Mayıs 2024’te MIT’nin plazma bilimi ve füzyon merkezinin başına getirildi. Göreve atanırken yaptığı konuşmada Loureiro, "MIT’nin insanlığın en büyük sorunlarına çözüm bulmak için gidilecek yer olduğunu söylemek abartı olmaz. Füzyon enerjisi insanlık tarihinin seyrini değiştirecek" demişti.

Kariyeri boyunca çeşitli ödüllere layık görülen Loureiro, Ocak ayında Başkan Joe Biden tarafından bilim insanları ve mühendislere verilen 400’den az sayıda Başkanlık Erken Kariyer Ödülü’nü almıştı.

Olay, akademi dünyasında, ABD’de ve Loureiro’nun memleketi Portekiz’de geniş yankı uyandırdı.

