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BM Üst Düzey Liderlerinden Gazze Uyarısı: Hayat Kurtarma Aciliyeti

BM'ye bağlı 6 kuruluşun liderleri, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek savaş eylemlerine karşı acil önlem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:29
BM Üst Düzey Liderlerinden Gazze Uyarısı: Hayat Kurtarma Aciliyeti

BM'nin Liderlerinden Gazze'deki Savaş Eylemlerine Karşı Sert Uyarı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 6 kuruluşun lideri, Gazze'deki savaş koşullarının insan hayatına kayıtsız kalındığını vurguladı. Ortak açıklamada, bu durumun uluslararası kamuoyu tarafından göz ardı edildiği ifade edildi.

İnsani Yardım ve Gıda Girişi Sıfır

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) liderleri, Gazze'deki insani durumu ele alan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 1 aydan uzun süredir Gazze'ye herhangi bir insani yardım veya ticari malzeme girişi sağlanamadığı belirtildi.

Çocuklar ve Sağlık Sistemi Krizde

Son bir ay içinde Gazze'de 2,1 milyon kişinin bombalandığı ve açlık çektiği bilgisi verilirken, ateşkes sonrası ilk hafta içinde 1000'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı kaydedildi. Bu durum, son bir yılda çocuklar açısından en yüksek can kaybı sayılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Daha önce WFP tarafından desteklenen 25 fırının un ve gaz yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığına dikkat çekilirken, sağlık sisteminin de tamamen felç olma noktasına geldiği vurgulandı. Tıbbi malzemelerin hızla tükenmesi, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Uluslararası Topluma Acil Çağrı

Açıklamada, Gazze'deki tüm Filistinlilerin beslenmesi için gerekli gıdanın yeterli olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Güvenli bir yer bulamayan yüzbinlerce Filistinlinin durumu kritik. Israil’in son tahliye emirleri yüzünden insanlar bir kez daha yerinden edilmekte. Bu bağlamda, dünya liderlerine acil ve etkili adımlar atarak insan haklarının korunması çağrısında bulunuldu.

Son olarak, “Sivilleri koruyun. Yardımı ulaştırın. Esirleri serbest bırakın. Ateşkesi yeniden sağlayın.” ifadeleri kullanılarak, uluslararası insani hukuk ilkelerinin uygulanmasının gerekliliği sıkça vurgulandı.

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