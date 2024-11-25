BM Uyarıyor: İki Devletli Çözüm Sağlanmazsa Etkiler Orta Doğu Ötesine Yayılacak

İçinde bulunduğumuz kritik süreçte Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün sağlanmaması halinde etkilerin Orta Doğu'nun da ötesinde hissedileceği konusunda uyarılarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland adına üye ülkeleri bilgilendirdi. Hadi, bölgedeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğinin altını çizerek, derhal bir ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineledi.