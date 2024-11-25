BM Uyarıyor: İki Devletli Çözüm Sağlanmazsa Etkiler Orta Doğu Ötesine Yayılacak

İçinde bulunduğumuz kritik süreçte Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün sağlanmaması halinde etkilerin Orta Doğu'nun da ötesinde hissedileceği konusunda uyarılarda bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland adına üye ülkeleri bilgilendirdi. Hadi, bölgedeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğinin altını çizerek, derhal bir ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineledi.
Hadi, ayrıca Gazze nüfusunun en temel ihtiyaçlarının bu günlerde dahi karşılanmadığını belirterek, insani yardımların iyileştirilmesi için acilen somut adımlar atılmasını talep etti. "İsrail-Filistin sorununu çözmeye, işgali sonlandırmaya ve iki devletli çözüme ulaşmaya yönelik siyasi ve güvenlik çerçevelerinin hayata geçirilmesi çağrısını yineliyoruz," Özellikle son haftalarda İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonların kitlesel kayıpların artmasına neden olduğunu söyleyen Hadi, sivil altyapılarının da büyük zarar gördüğüne dikkat çekti. Şunları ekledi: "İsrail'i, insani yardımın Gazze'ye ve bölge genelinde hızlı ve engelsiz ulaşmasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum." Tüm tarafların insani yardım teslimatının güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Hadi, Gazze'deki nüfusun azalması ve tarım için kullanılan verimli arazilerin temizlenmesi sonucunu doğuracak endişeleri dile getirdi. "Bu durum, tampon bölgeler oluşturulması izlenimini verirken, Filistin topraklarının uzun vadede azalması kaygılarını artırmaktadır," Ayrıca, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'de yerleşimlerin kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Hadi, bu tür girişimlerin **uluslararası hukuk** açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. En son Gazze’de yaşanan durumun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tehlikeli dinamiklere de dikkat çeken Hadi, şiddet seviyelerinin endişe verici olduğunu vurguladı. "İlhak uluslararası hukuk ihlali anlamına gelir ve kesinlikle reddedilmelidir," Son olarak Hadi, "Son 1 yılı aşkın süredir yaşanan dehşet karşısında, silahlar sustuğunda bile daha iyi bir gelecek umudumuzu kaybedip, büyük zorluklarla inşa edilen kurumların parçalanması riski taşıyoruz," Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Özellikle son haftalarda İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonların kitlesel kayıpların artmasına neden olduğunu söyleyen Hadi, sivil altyapılarının da büyük zarar gördüğüne dikkat çekti.
Şunları ekledi: "İsrail'i, insani yardımın Gazze'ye ve bölge genelinde hızlı ve engelsiz ulaşmasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum." Tüm tarafların insani yardım teslimatının güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.
Hadi, Gazze'deki nüfusun azalması ve tarım için kullanılan verimli arazilerin temizlenmesi sonucunu doğuracak endişeleri dile getirdi. "Bu durum, tampon bölgeler oluşturulması izlenimini verirken, Filistin topraklarının uzun vadede azalması kaygılarını artırmaktadır," Ayrıca, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'de yerleşimlerin kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Hadi, bu tür girişimlerin **uluslararası hukuk** açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. En son Gazze’de yaşanan durumun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tehlikeli dinamiklere de dikkat çeken Hadi, şiddet seviyelerinin endişe verici olduğunu vurguladı. "İlhak uluslararası hukuk ihlali anlamına gelir ve kesinlikle reddedilmelidir," Son olarak Hadi, "Son 1 yılı aşkın süredir yaşanan dehşet karşısında, silahlar sustuğunda bile daha iyi bir gelecek umudumuzu kaybedip, büyük zorluklarla inşa edilen kurumların parçalanması riski taşıyoruz," Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Ayrıca, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'de yerleşimlerin kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Hadi, bu tür girişimlerin **uluslararası hukuk** açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.
En son Gazze’de yaşanan durumun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tehlikeli dinamiklere de dikkat çeken Hadi, şiddet seviyelerinin endişe verici olduğunu vurguladı. "İlhak uluslararası hukuk ihlali anlamına gelir ve kesinlikle reddedilmelidir," Son olarak Hadi, "Son 1 yılı aşkın süredir yaşanan dehşet karşısında, silahlar sustuğunda bile daha iyi bir gelecek umudumuzu kaybedip, büyük zorluklarla inşa edilen kurumların parçalanması riski taşıyoruz," Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Son olarak Hadi, "Son 1 yılı aşkın süredir yaşanan dehşet karşısında, silahlar sustuğunda bile daha iyi bir gelecek umudumuzu kaybedip, büyük zorluklarla inşa edilen kurumların parçalanması riski taşıyoruz," Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.