BM uyarıyor: İsrail'in Gazze kara harekatı Filistin ailelerini uçurumun kenarına itebilir

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de kara harekatının sürmesi halinde Filistinli ailelerin daha derin bir insani krize itileceğini uyardı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:19
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarının sürmesi halinde, halihazırda korkunç insani koşullar altında yaşayan Filistinli ailelerin durumunun daha da kötüleşeceğini belirtti. Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnsani durum ve erişim sorunları

Dujarric, son dönemde İsrail'in Gazze Şeridi'nin Deyr El-Balah ve Han Yunus kentlerine yönelik hava saldırıları ve topçu ateşini yoğunlaştırdığını; bu saldırıların konutları ve yerinden edilmiş Filistinlileri hedef alarak çok sayıda can kaybına yol açtığını vurguladı.

BM Sözcüsü, Gazze Şeridi'nin %86'sının "İsrail askerinin kontrolünde veya tahliye emri altında" olduğuna dikkat çekti ve insani yardım ekiplerinin gerekli ölçekte müdahale etmek için yeterli erişim ve malzemelerden yoksun olduğunu belirtti. Ayrıca, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı da "Daha fazla alan kaybı, daha fazla kitlesel yerinden edilme emri veya yoğunlaştırılmış saldırılar yıkıcı sonuçlara yol açabilir." uyarısında bulundu.

Dujarric ayrıca, İsrail'in barınak malzemelerinin girişine getirdiği yasağın 5 aydan uzun süredir yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Saldırılar, can kayıpları ve işgal planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 776 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 906 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ise 10 bin 251 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 865 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım amacıyla kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1881'e, yaralı sayısı 13 bin 863'e yükseldi.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığını; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bölgenin tamamının işgal edileceğini duyurduğunu hatırlattı.

