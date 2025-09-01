BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı

BM ve AB'den Afganistan'daki deprem için taziye

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Afganistan Delegasyonu, Afganistan'da meydana gelen ve 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği deprem için taziye mesajı yayımladı.

Guterres: BM ekipleri harekete geçti

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Guterres, 'Yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Afganistan'daki BM ekibi harekete geçmiştir ve depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

AB ve partnerlerin sahadaki çalışmaları

AB'nin Afganistan Delegasyonu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'AB, Afganistan'ın Kunar ve Nangarhar vilayetlerindeki yıkıcı depremden etkilenenlere en derin taziyelerini sunar.' ifadesine yer verdi. Açıklamada partnerlerin sahada olduğuna ve deprem kurbanlarına yardım ettiğine dikkat çekilerek Afganistan halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Japonya'dan taziye ve yardım sözü

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğinin X hesabından paylaşılan mesajda, Büyükelçi Takayoşi Kuromiya de deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti, yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti ve Japonya'nın konuyu yakından takip ettiğini, yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Depremin teknik verileri ve can kaybı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtirken, Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını açıkladı.