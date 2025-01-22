BM ve AB, Husilerin Galaxy Leader Gemi Mürettebatını Serbest Bırakmasını Memnuniyetle Karşılıyor

BM ve AB, Husilerin Gemi Mürettebatını Serbest Bırakmasını Destekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki İran destekli Husilerin Galaxy Leader gemisi mürettebatını serbest bırakmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin bu adımını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi ve Husilere deniz saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu. Grundberg, açıklamasında, "Bu doğru yönde atılmış bir adımdır ve Husileri tüm deniz saldırılarının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere tüm konularda bu olumlu adımları sürdürmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Grundberg, ayrıca bu tedbirlerin, uzun vadede milyonlarca Yemenlinin beklediği Yemen siyasi sürecinin yeniden başlamasını kolaylaştıracak arabuluculuk alanı oluşturmak için gerekli olduğunu vurguladı. Gemi mürettebatının serbest bırakılması için gösterdiği çabalardan dolayı Umman'a minnettarlığını dile getiren Grundberg, BM, uluslararası örgütler ve diplomatik misyonların keyfi olarak alıkonulan üyelerinin serbest bırakılmasına verdiği kararlı destek için Umman'a teşekkür etti.

Yemen'deki Avrupa Birliği Misyonu da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, mürettebatın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun Kızıldeniz bölgesindeki çatışmaların azaltılmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, Umman'ın gemi mürettebatının serbest bırakılmasını kolaylaştırmasının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Husiler tarafından keyfi olarak alıkonulan BM personeli ile sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyon çalışanlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulunulurken, AB'nin Yemen'de sürdürülebilir barışa yönelik BM öncülüğündeki çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Husilerin, Kasım 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bıraktıkları bildirilmişti.