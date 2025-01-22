DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,02 -0,04%
BITCOIN
3.702.837,03 0,45%

BM ve AB, Husilerin Galaxy Leader Gemi Mürettebatını Serbest Bırakmasını Memnuniyetle Karşılıyor

BM ve AB, Husilerin Galaxy Leader gemisi mürettebatının serbest bırakılmasını önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:47
BM ve AB, Husilerin Galaxy Leader Gemi Mürettebatını Serbest Bırakmasını Memnuniyetle Karşılıyor

BM ve AB, Husilerin Gemi Mürettebatını Serbest Bırakmasını Destekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki İran destekli Husilerin Galaxy Leader gemisi mürettebatını serbest bırakmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin bu adımını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi ve Husilere deniz saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu. Grundberg, açıklamasında, "Bu doğru yönde atılmış bir adımdır ve Husileri tüm deniz saldırılarının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere tüm konularda bu olumlu adımları sürdürmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Grundberg, ayrıca bu tedbirlerin, uzun vadede milyonlarca Yemenlinin beklediği Yemen siyasi sürecinin yeniden başlamasını kolaylaştıracak arabuluculuk alanı oluşturmak için gerekli olduğunu vurguladı. Gemi mürettebatının serbest bırakılması için gösterdiği çabalardan dolayı Umman'a minnettarlığını dile getiren Grundberg, BM, uluslararası örgütler ve diplomatik misyonların keyfi olarak alıkonulan üyelerinin serbest bırakılmasına verdiği kararlı destek için Umman'a teşekkür etti.

Yemen'deki Avrupa Birliği Misyonu da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, mürettebatın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun Kızıldeniz bölgesindeki çatışmaların azaltılmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, Umman'ın gemi mürettebatının serbest bırakılmasını kolaylaştırmasının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Husiler tarafından keyfi olarak alıkonulan BM personeli ile sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyon çalışanlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulunulurken, AB'nin Yemen'de sürdürülebilir barışa yönelik BM öncülüğündeki çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Husilerin, Kasım 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bıraktıkları bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor