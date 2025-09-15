BM: Yemen Çatışmaları Bölge İçin 'Fay Hattı' — Grundberg Uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ülkedeki çatışmaların bölgesel risklerine dikkat çekti.

Grundberg konuşmasında: "Yemen'in istikrarı, bölgedeki daha geniş dinamiklerden ayrı tutulamaz. Yemen'de çözüme kavuşturulmamış çatışmalar birer fay hattıdır. Bu fay hattı sınırları aşan sarsıntılara yol açmakta ve mevcut bölgesel rekabeti artırmaktadır."

Çatışmanın çözüme kavuşturulmaması halinde bunun Orta Doğu'ya yayılacağı uyarısını yineleyen Grundberg, Husilerin kontrolündeki bölgelerde BM çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Grundberg, halihazırda 40'tan fazla BM çalışanının bölgede tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklu bulunan meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve BM ailesi olarak bu kişilerin koşulsuz ve acilen salıverilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Grundberg ayrıca Marib ve Taiz gibi bölgelerdeki askeri hareketliliğin arttığını vurgulayarak, herhangi bir yanlış hesabın tam ölçekli çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu ve taraflara itidal çağrısı yaptı.

İnsani Durum

Oturumda konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Yemen'deki insani krize dikkat çekti.

Fletcher, Yemen'in gıda güvensizliğinde şu anda 3. sırada olduğunu, "Gelecek yıl şubat ayından önce 1 milyon kişinin daha aşırı açlığa sürükleneceği ve çok az yemek bulan 17 milyon Yemenliye dahil olacağı düşünülüyor." dedi.

Yemeğe erişimde sıkıntı yaşayanların sayısının geçen yıldan bu yana yüzde 36 arttığını ve "Yemen'de her 3 aileden birisi orta ya da yüksek şiddetli açlıkla mücadele ediyor." ifadelerini kullanan Fletcher, geniş çaplı açlıkla mücadele için fon çağrısında bulundu: "Geniş çaplı açlığın Yemen'in geleceğini belirlemesine izin vermemeliyiz."

BM çalışanlarının gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Fletcher, "Haksız yere tutuklanan meslektaşlarımız acilen serbest kalmalıdır. Bu konuda bir etkiniz varsa bunu kullanmalısınız." çağrısında bulundu.