BM: Yemen Çatışmaları Bölge İçin 'Fay Hattı' — Grundberg Uyardı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, çatışmaları bölge için 'fay hattı' olarak nitelendirip yayılma riskine dikkat çekti; insani kriz ve BM personeli gözaltıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:48
BM: Yemen Çatışmaları Bölge İçin 'Fay Hattı' — Grundberg Uyardı

BM: Yemen Çatışmaları Bölge İçin 'Fay Hattı' — Grundberg Uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ülkedeki çatışmaların bölgesel risklerine dikkat çekti.

Grundberg konuşmasında: "Yemen'in istikrarı, bölgedeki daha geniş dinamiklerden ayrı tutulamaz. Yemen'de çözüme kavuşturulmamış çatışmalar birer fay hattıdır. Bu fay hattı sınırları aşan sarsıntılara yol açmakta ve mevcut bölgesel rekabeti artırmaktadır."

Çatışmanın çözüme kavuşturulmaması halinde bunun Orta Doğu'ya yayılacağı uyarısını yineleyen Grundberg, Husilerin kontrolündeki bölgelerde BM çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Grundberg, halihazırda 40'tan fazla BM çalışanının bölgede tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklu bulunan meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve BM ailesi olarak bu kişilerin koşulsuz ve acilen salıverilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Grundberg ayrıca Marib ve Taiz gibi bölgelerdeki askeri hareketliliğin arttığını vurgulayarak, herhangi bir yanlış hesabın tam ölçekli çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu ve taraflara itidal çağrısı yaptı.

İnsani Durum

Oturumda konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Yemen'deki insani krize dikkat çekti.

Fletcher, Yemen'in gıda güvensizliğinde şu anda 3. sırada olduğunu, "Gelecek yıl şubat ayından önce 1 milyon kişinin daha aşırı açlığa sürükleneceği ve çok az yemek bulan 17 milyon Yemenliye dahil olacağı düşünülüyor." dedi.

Yemeğe erişimde sıkıntı yaşayanların sayısının geçen yıldan bu yana yüzde 36 arttığını ve "Yemen'de her 3 aileden birisi orta ya da yüksek şiddetli açlıkla mücadele ediyor." ifadelerini kullanan Fletcher, geniş çaplı açlıkla mücadele için fon çağrısında bulundu: "Geniş çaplı açlığın Yemen'in geleceğini belirlemesine izin vermemeliyiz."

BM çalışanlarının gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Fletcher, "Haksız yere tutuklanan meslektaşlarımız acilen serbest kalmalıdır. Bu konuda bir etkiniz varsa bunu kullanmalısınız." çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı
2
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor
5
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı
6
Mardin 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Karen Attiah, Charlie Kirk paylaşımları nedeniyle Washington Post'tan kovuldu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü