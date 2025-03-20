BM Yetkilileri Gazze'de Personelin Ölümüne Tepki Gösterdi

BM yetkilileri, Gazze'deki UNOPS misafirhanelere yönelik saldırıda ölen personelin ardından soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:06
BM Yetkilileri Gazze'de Personelin Ölümüne Tepki Gösterdi

BM Yetkililerinden Gazze'deki Saldırıya Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'nin orta kesimlerinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhanelere yapılan saldırıda personelinin öldürülmesine büyük bir üzüntüyle tepki gösterdi. Olayın derhal soruşturulmasını talep eden BM temsilcileri, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Fletcher: "Saldırı Sinir Bozucu"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, gerçekleştirilen saldırıyı "sinir bozucu" olarak nitelendirerek, "Meslektaşımızın ailesiyle birlikte yas tutuyoruz. Çalışmalarına devam edenler için sorularımızın cevaplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

International Hukuk Vurgusu

Fletcher, uluslararası hukuk gereği BM personeli ve sivillerin asla hedef alınmaması gerektiğinin önemine dikkat çekti ve uluslararası topluma, bu tür durumlarda soruşturma ve hesap verebilirlik sağlamak için destek olma çağrısında bulundu.

Russell ve Bahous'tan Açıklamalar

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, meslektaşlarının öldürülmesi sonucunda yaşanan derin üzüntüyü dile getirerek, insani yardım çalışanlarının her zaman korunması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous ise insani yardım çalışanlarının hedef olmaması gerektiğini ifade etti.

Patlamaların Kaynağı Araştırılıyor

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, UNOPS’a ait 2 misafirhanede meydana gelen patlamaların kaynağını tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Saldırıyı düzenleyenlerin tespitinin yapılacağını kaydeden Haq, UNOPS tesisleri konumlarının daha önce İsrailli yetkililere bildirildiğini ekledi.

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