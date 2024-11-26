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BM Yetkilileri, İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Artan Saldırılara Karşı Hesap Verilmesini Talep Etti

BM, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda artış yaşandığını belirterek hesap verilmesini ve koruma önlemlerinin artırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:17
BM Yetkilileri, İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Artan Saldırılara Karşı Hesap Verilmesini Talep Etti

BM Yetkililerinden Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, insani yardım çalışanları ve BM personeline yönelik saldırılarda ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, bu duruma karşı hesap verilmesini talep etti. BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, insani yardım çalışanlarının korunmasına dair mesele gündeme geldi.

OCHA Direktörü'nden Çarpıcı İfadeler

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, bu durumun kendisi için kişisel bir mesele olduğunu ve görev süresi boyunca kayıplar yaşadığını ifade etti. Doughten, özellikle son 2 yılda meydana gelen gelişmelerin korkunç bir şekilde kötüleştiğini belirtti.

Gazze'deki Durumun Etkisi

Doughten, 2023 yılında 20 farklı ülkede 280 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini aktararak, bu sayının 2022 yılına göre yüzde 137 arttığını bildirdi. Çoğu BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) olmak üzere, 7 Ekim 2023 itibarıyla 330 insani yardım çalışanı yaşamını yitirmiştir.

BM'den Acil Eylem Çağrısı

Doughten, Gazze'deki meslektaşların korunması konusundaki aciliyeti vurguladı. Şiddetin azalması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeden, insani yardım personelinin güvenliğinin sağlanamayacağını belirtti. BMGK’nın bu konuyu açık bir şekilde kınaması gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısının Açıklamaları

BM Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Gilles Michaud, insani yardım çalışanlarına yönelik tehditlerin arttığını belirterek, ortak eylem gerekliliğini vurguladı. Michaud, BM'nin daha karmaşık ve yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Hesap Verilebilirlik ve Destek Gerekliliği

Michaud, insani yardım çalışanlarının yardım operasyonlarının belkemiği olduğunu ve onlara koşulsuz destek verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, insani yardım çalışanına yönelik şiddetteki hesap verebilirlik eksikliğini eleştirdi.

Sonuç olarak, BM yetkilileri, insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve yaşanan saldırılara acil çözümler üretilmesi için çağrıda bulundu. Bu tür davranışların cezasız kalmaması ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiği mesajını verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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