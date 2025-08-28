BMGK'da UNIFIL'in Görev Süresi Bir Yıl Daha Uzatılacak — Lübnan'dan Açıklama

BMGK'da UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasında fikir birliği

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin fikir birliği olduğunu bildirdi.

Macron ile telefon görüşmesi

Resmî açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, bugün öğleden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasına yönelik son gelişmeler ile Lübnan ordusunun ve kabinenin, silahları sadece Lübnan güvenlik güçleriyle sınırlandırma kararını hayata geçirmek için hazırladığı plan ele alındı.

Avn, görüşme sırasında UNIFIL'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda görüş birliği bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransa'nın BM heyetinin, ABD ve diğer BMGK üyesi ülkelerle koordineli çabaları sonucu UNIFIL'in görev süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması yönünde uzlaşı sağlandığı için Macron'a teşekkür etti.

Avn, bu güçlerin faaliyet süresinin bir yıl dört ay olacağını ve söz konusu güçlerin 2027 yılı sonuna kadar güneyden kademeli olarak çekileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı, bunun İsrail'in tam çekilmesi, saldırıların sona ermesi ve İsrail'in elindeki Lübnanlı esirlerin iade edilmesiyle birlikte Lübnan ordusunun uluslararası alanda tanınan sınırlara konuşlanmasını tamamlamasına katkı sağlayacak ileri bir adım olacağını belirtti.

Emmanuel Macron ise Lübnan Ordusu'nun silahları tekeline alma planını, "özellikle Avrupa ve uluslararası alanda geniş destek gördüğü için titizlikle uygulanması gereken önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Lübnan ve İsrail'in UNIFIL tutumu

Joseph Avn, 19 Ağustos'ta ülkesinin UNIFIL'i güneyde tutmaya kararlı olduğunu vurgulamıştı. Avn, UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmede, "Lübnan, 1701 sayılı kararın uygulanması için gereken süre boyunca güneyde uluslararası güçlerin kalması ve Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının tamamlanması konusunda kararlı" ifadelerini kullanmıştı.

Avn ayrıca, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle görüşmelere başladıklarını ve Lübnan’ın UNIFIL'in ülkenin güneyinde kalmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Diğer yandan, Israel Hayom gazetesinin aktardığı bilgiye göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da 19 Ağustos'ta ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in güneydeki misyonunun sona erdirilmesini talep eden bir mektup gönderdi. Saar mektubunda, UNIFIL'in kuruluş amacına değinerek misyonun "Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürdü ve BM Barış Gücü'nün Lübnan'daki misyonunun derhal sona erdirilmesini talep etti. Alternatif olarak ise görev süresinin altı aydan bir yıla kadar geçici uzatılmasını desteklediklerini belirtti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

UNIFIL, İsrail'in 1978'de Lübnan topraklarına girmesi üzerine, Lübnan hükümetinin talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 19 Mart 1978'de kuruldu. Amaç, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin güneydeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek olmaktı.

BMGK, 12 Temmuz 2006'da başlayan çatışmaları sonlandırma çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı ise 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etti. 1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; burada yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gereç bulunmasını öngörüyor.

UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve bölgedeki güçlerin kademeli çekilmesi ile ilgili gelişmeler, Lübnan ile İsrail arasındaki güvenlik dinamikleri ve Lübnan ordusunun sahadaki rolünün güçlendirilmesi açısından belirleyici olacak.