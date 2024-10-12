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BMGK Üyelerinden İsrail'in UNIFIL Hedef Almasına Sert Tepki

BMGK'nın E10 grubu, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarına dair endişelerini dile getirdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 02:26
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 02:26
BMGK Üyelerinden İsrail'in UNIFIL Hedef Almasına Sert Tepki

BMGK Üyesi Ülkelerden İsrail Saldırılarına Tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) seçilmiş üyeleri, İsrail ordusunun Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerindeki saldırılarına derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

BMGK’nın "E10" olarak adlandırılan seçilmiş ülkeleri, yaptıkları yazılı açıklamada, UNIFIL personelinin ve tesislerinin güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Barış gücüne yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği ve BMGK’nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu belirtildi.

UNIFIL'in Önemi Vurgulandı

Açıklamada ayrıca, UNIFIL’in bölgedeki istikrar sağlayıcı rolünün önemine de dikkat çekildi. İsrail'in 10 ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda bazı barış gücü personelinin yaralandığı hatırlatıldı.

Sivil Kayıplar ve İnsani Durum

Lübnan’daki sivil ölüm oranının artması, altyapıların tahrip edilmesi ve yerinden edilen kişilerin sayısındaki artış konusundaki kaygılar da ifade edildi.

Ateşkes Çağrısı

Son olarak, acilen ateşkes sağlanması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. BMGK’nın kararlarına bağlı kalınması talep edildi.

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