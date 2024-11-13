BMGK, Yemen'e Yaptırımları 1 Yıl Daha Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e yönelik finansal ve seyahat kısıtlamalarını içeren yaptırımların süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. 15 üyeli BMGK'de, İngiltere tarafından Yemen'e yaptırımlara dair sunulan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karara göre, Yemen'e yönelik uygulanan finansal kısıtlamalar, bireylere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımların süresi 15 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, kararda söz konusu yaptırımların denetlenmesi ve raporlanmasından sorumlu Uzmanlar Paneli'nin görev süresi de 15 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların süresinin uzatılmasının Yemen'de barış sürecinin inşası açısından önemli olduğu vurgulandı. Woodward, bu kararın BMGK'den Husilere açık bir mesaj niteliğinde olduğunu ve Yemen'in istikrarsızlığını artırma girişimlerinin kısıtlanması açısından kritik olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.