BMMYK, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Çağrıda Bulundu

Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye ekonomisinin canlanması ve ülkedeki temel hizmetlerin yeniden sağlanması amacıyla yaptırımların kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

BMMYK Sözcüsü William Spindler Açıklamada Bulundu

BMMYK Sözcüsü William Spindler, AA muhabirine verdiği demeçte, "Eğer hepimiz, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebilmesini istiyorsak, Suriye'deki ekonomik koşulları bu dönüşlere uygun ve elverişli hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Eski Rejimin Sona Ermesi

Spindler, "Eski rejim nedeniyle hükümetler yaptırımlar uyguluyordu, ancak o rejim artık sona erdi. Bu nedenle yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe kalmamalı" diyerek Suriye'ye yönelik yaptırımların gerekliliğini sorguladı.

Güvenli ve Sürdürülebilir Dönüş

Spindler, uluslararası toplumun ekonomiyi yeniden canlandırmasına yardımcı olması gerektiğini vurguladı: "İnsanlar geri döndüklerinde kalabilsinler, geçim kaynakları, barınak ve temel hizmetler bulabilsinler" dedi.

Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için gerekli uygun koşulların henüz sağlanmadığını belirten Spindler, "Suriyelilere ne zaman dönecekleri konusunda bilinçli seçim yapmaları için zaman ve alan tanınmalı, baskı yapılmamalıdır" diye konuştu.

İstikrar Sağlanmalı

Spindler ayrıca, Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekerek, geri dönüş için "güvenli ve sürdürülebilir" koşulların oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. "İnsanların tekrar yerlerinden edilmek üzere ülkelerine döndüklerini görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

BMMYK'nın, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin gönüllülük esasına dayalı olmasını ve insan onuruna saygılı bir yaklaşım sergilenmesini hedeflediğini belirtti. Bunun yanında, Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere de "dikkat ve sabır" çağrısında bulundu.

Gelecek İçin Yardım Çağrısı

Spindler, Suriye'deki güvenlik riskleri ve harap olmuş altyapının zorluklarına dikkat çekerek, "Suriye'deki durumun daha istikrarlı hale gelmesi için pek çok ilerleme kaydedildi, ancak henüz her yerde tam olarak sağlanamadı" yorumunu yaptı. Son olarak, BMMYK'nın yaklaşık 1 milyon Suriyeli'ye destek olmak amacıyla 2025'in ilk yarısı için 310 milyon dolarlık yardım çağrısı yapıldığını sözlerine ekledi.