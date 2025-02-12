Böbrek Reflüsü Olan Azra Elif'e Annesinden Nakil Yapıldı

Böbrek Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Samsun'un Ordu ilçesinde doğuştan böbrek reflüsü rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil'e, annesinden alınan böbrek başarıyla nakledildi. Azra'nın böbrek reflüsü, daha birkaç günlükken teşhis edilerek, yıllar içinde yapılan tedaviye rağmen ilerledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyon, Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu başkanlığındaki deneyimli bir ekip tarafından yapıldı. Küçük Azra'ya, 35 yaşındaki annesi Tuğçe Yeşil'den alınan böbrek başarılı bir şekilde nakledildi. Ameliyat sonrasında Azra'nın sağlığı düzeldi ve hastaneden taburcu edilmeye hazırlanıyor.

Nakil Süreci ve Aile Üzerindeki Etkisi

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hülya Nalçacıoğlu, Azra Elif'in durumu hakkında bilgi vererek, böbrek reflüsünün sürekli enfeksiyonlara yol açtığını anlattı. Nalçacıoğlu, “Şanslıyız ki hastamız hiç diyalize girmeden anneden nakil süreçlerini hızlandırdık,” dedi.

Anne Tuğçe Yeşil, kızının böbrek yetmezliğini doğduğundan beri bildiklerini belirtti ve mücadele dolu yıllarını şu sözlerle ifade etti: “Yeri geldi ağladık, üzüldük, ama güçlü kaldık. Sonunda başardık.”

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Tuğçe Yeşil, “Gerçekten inanılmaz bir şey. Üç böbreğim olmuş olsaydı, bir evladım daha böyle bir durumda olsaydı hiç çekinmeden diğeri için de aynısını yapardım,” diyerek, böbrek naklinin kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Böbrek rahatsızlığı yaşayan çocukların mutlaka çocuk nefrolojisi uzmanına danışmaları gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, Azra Elif'in durumunun başarıyla sonuçlanmasının, benzer durumdaki diğer ailelere de umut olmasını umuyorlar.

Samsun'da, doğuştan böbrek reflüsü bulunan 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil'e, annesinden alınan böbrek başarıyla nakledildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Abdulmetin Ergün (sağda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, doğuştan böbrek reflüsü bulunan 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil'e, annesinden alınan böbrek başarıyla nakledildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Abdulmetin Ergün (sağda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.