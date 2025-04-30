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Bodrum'a 286 Yolcu Kapasitesiyle 'Star Legend' Kruvaziyeri Demir Attı

Bodrum, 'Star Legend' kruvaziyeri ile 286 yolcuyu ağırladı. Yolcular, tarihi ve turistik yerleri keşfetti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:56
Bodrum'a 286 Yolcu Kapasitesiyle 'Star Legend' Kruvaziyeri Demir Attı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 'Star Legend' isimli kruvaziyerle 286 yolcuyu ağırladı. Bahamalar bayrağı taşıyan 143 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne demirledi.

Kuşadası Limanı'ndan sonra Bodrum'a yönelen gemide, çoğu ABD'li 286 yolcu ve 202 personel

Bodrum'u günübirlik ziyaret eden Star Legend kruvaziyerinin, bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı...

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 143 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı...

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 143 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

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