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Bodrum'a AROYA Cruises'ın Unutulmaz İlk Ziyareti

AROYA Cruises, Bodrum'a yaptığı ilk seferde yolcuları bando ve halk oyunları ile karşıladı, yerel lezzetler ikram edildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:38
Bodrum'a AROYA Cruises'ın Unutulmaz İlk Ziyareti

Bodrum'da AROYA Cruises Coşkusu

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises, yolcularını, bando ve halk oyunları ekibiyle karşıladı. Kırmızı halı serilen girişte, misafirlere yerel ürünlerden oluşan lezzetler sunuldu.

Denizdeki Yeni Deneyim

Malta bayraklı AROYA, Bodrum Cruise Port'a demir atarak bu yıl toplamda 12 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. Gemi, 1,646 yolcu ve 1,472 mürettebat taşıyor.

Yerli Kültür ve Misafirperverlik

Geminin gelişinde, Türk ezgileri çalan bando ve yerel halk oyunları ekibi ile coşkulu bir karşılama yapıldı. Serilen kırmızı halıda yürüyen yolculara mandalina lokumu, mandalina cipsi ve limonata gibi ikramlar sunuldu.

Global Ports Holding'in Açıklamaları

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, AROYA'nın Bodrum rotasında yer almasının, ilçenin eşsiz enerjisi ve kültürel zenginliğinin uluslararası düzeyde takdir gördüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti. Güngör, bu ilk ziyaretin uzun soluklu ve her iki taraf için fayda sağlayacak bir işbirliğine kapı aralayacağına inandıklarını belirtti.

Bodrum'un Geleceği Umut Verici

Güngör, AROYA'nın Bodrum'a ziyaretiyle birlikte kruvaziyer turizminin çeşitliliğinin zenginleştiğini ve destinasyonun benzersiz misafirperverliğinin bir kez daha ön plana çıktığını vurguladı. Ayrıca, bu gelişmenin uzun süredir devam eden pazarlama ve tanıtım çabalarının bir sonucunu oluşturduğuna dikkat çekti. “Bodrum'un gelecekte çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Gemi, gece saatlerinde İstanbul Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises'de bulunan yolcular, bando ve halk oyunları...

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises'de bulunan yolcular, bando ve halk oyunları ekibiyle karşılandı, kırmızı halı serilen yolculara yerel ürünler ikram edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises'de bulunan yolcular, bando ve halk oyunları...

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises'de bulunan yolcular, bando ve halk oyunları ekibiyle karşılandı, kırmızı halı serilen yolculara yerel ürünler ikram edildi.

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