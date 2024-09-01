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Bodrum'a Gelen 'Vista' Kruvaziyeri 1156 Yolcu Taşıdı

Bodrum'a yapılan 'Vista' kruvaziyeri, 1156 yolcuyla birlikte ilçeye önemli bir katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:14
Bodrum'a Gelen 'Vista' Kruvaziyeri 1156 Yolcu Taşıdı

Bodrum'a Gelen 'Vista' Kruvaziyeri

Muğla'nın gözde turistik noktalarından biri olan Bodrum, yeni bir kruvaziyer misafir etti. 'Vista' adlı gemi, toplam 1156 yolcu ile ilçeye ulaştı.

Geminin Özellikleri

Marshall Adaları bayrağına sahip olan ve 242 metre uzunluğu ile dikkat çeken kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştı. Gemide, ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz turistler bulunuyor. Ayrıca 779 personel de gemide hizmet veriyor.

Yolcuların Bodrum'daki Aktiviteleri

Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaparak bölgenin tadını çıkardılar. Çarşıyı ve tarihi yerleri ziyaret eden turistler, Bodrum'un kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı buldular.

Kruvaziyerin Gelecek Yolu

'Vista', günün ilerleyen saatlerinde Patmos Limanı

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