Bodrum Açıklarında 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonda toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), ilçe açıklarında bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hemen bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı teknede 7 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.