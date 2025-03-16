Bodrum Açıklarında 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:51
Bodrum Açıklarında 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonda toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), ilçe açıklarında bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hemen bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı teknede 7 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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