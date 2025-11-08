Bodrum Akyarlar'da 700 m Beton Yol Çalışması Sürüyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda sürdürdüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Akyarlar Mahallesi'nde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle eğim nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan 4286 ve 4291 sokaklarda beton yol imalatı gerçekleştiriyor.

Çalışmanın Detayları

Yürütülen çalışmada yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yol, toplam 5 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Projenin temel hedefi, bölgedeki yüksek eğim nedeniyle araçların site girişlerinde karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şu değerlendirmeyi yaptı: "Mahallelerimiz ve mahalle sakinlerimizin görüşleri bizim için önemli. Mahalle sakinlerimizin görüşlerini alıp fizibilite ediyoruz. En fazla ihtiyaç bulunan mahallelerimizdeki sorunları tespit ederek bir program dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Bu yolda eğim çok yüksek olduğu için vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile mevcut zeminin kırımı ve eğimin düzeltilmesi sonrası beton yol imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu çözümün adresi Akyarlar mahallemiz oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi olarak altyapı başta olmak üzere kentimizde vatandaşlarımızın refahını artıran çalışmalara devam edeceğiz."

Yerinde İnceleme ve Mahalle İletişimi

Hafta boyunca yoğun saha ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Mandalinci, son ziyaretini Akyarlar Mahallesi'ne yaparak Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş ile görüştü. Mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen ekip; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte mahallede incelemelerde bulundu.

Başkan Mandalinci ziyaret sonrası şunları söyledi: "Akyarlar’da denizle iç içe, samimi bir gün geçirdik. Mahallemizin sokaklarında yürüdük, esnafımızla selamlaştık, vatandaşlarımızı dinledik. Her köşesinde emeğin, paylaşmanın ve Bodrum sevgisinin hissedildiği bir mahalle burası. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, Akyarlar Mahalle Muhtarımız İsmihan Ulutaş ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanımız Ahmet Cemil Gündüz ile birlikte Akyarlar’ın ihtiyaçlarını yerinde gördük. Bodrum’un her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve her mahallemizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Bodrum Belediyesi, planlı program doğrultusunda mahallelerin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren altyapı ve yol çalışmalarını sürdürecek. Beton yol imalatının tamamlanmasıyla Akyarlar Mahallesi'nde ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.

BODRUM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ CADDE VE SOKAKLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.