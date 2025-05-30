Bodrum'da 1,2 Milyar Lira Değerinde Süper Yat 'Legasea' Denize İndirildi

Bodrum'da Süper Yat 'Legasea' Denize İndirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üretilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat 'Legasea', düzenlenen muhteşem bir törenle denize indirildi.

Tören Detayları

Bodrum İçmeler Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende, 50 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olan süper yatın üretimi 3 yıl sürdü. Yatta toplam 4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabin bulunuyor.

Önemli Konuşmalar

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yatın Bodrum'daki tesislerden çıkmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Firmanın Üst Yöneticisi (COE) Onur Tekin ise yatın 1,2 milyar lira değerinde olduğunu vurgulayarak tasarım sürecinin 3 yıl sürdüğünü açıkladı.

Firmanın ortaklarından Tufan Güleş de tersanede 380 kişinin çalıştığını ve daha kaliteli ürünler için Türkiye adına çaba göstereceklerini kaydetti.

Tekne Sahibi'nin Görüşleri

Tekne sahibi Tzahi Nachmias, 10 yıldır tekne sahibi olduğunu belirterek, Bodrum, Marmaris ve Göcekli personel ile çalıştığını söyledi. Nachmias, "Dünyanın neresinde olursam olayım tek tek Türkiye'yi seviyorum. İtalya'da yaptırdığım lüks yatlarda bulunduğum için şanslıyım ama sonunda buradan 50 metrelik tekne aldım; bu tamamen özel kullanımım için" diye konuştu.

Törene Katılanlar

Törene Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, STK temsilcileri, firma yetkilileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Süper yat, coşkulu bir şekilde sirenler eşliğinde denize indirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imal edilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat "Legasea", törenle denize indirildi. İçmeler tersanesindeki firma tarafından 50 metre uzunluğundaki ve 9 metre genişliğindeki süper yatın üretimi 3 yılda tamamlandı. 4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabinin bulunduğu yat için firmanın tersanesinde denize indirme töreni düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imal edilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat "Legasea", törenle denize indirildi. İçmeler tersanesindeki firma tarafından 50 metre uzunluğundaki ve 9 metre genişliğindeki süper yatın üretimi 3 yılda tamamlandı. 4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabinin bulunduğu yat için firmanın tersanesinde denize indirme töreni düzenlendi.