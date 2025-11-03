Bodrum'da 41 Metrelik Yelkenli 'Aegean Clipper' Karaya Oturdu

Olayın Detayları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyreden 41 metre boyundaki yelkenli tekne 'Aegean Clipper' karaya oturdu.

Teknenin kara sığlığında hareket edememesi üzerine kaptan, kendi motor gücüyle tekneyi kurtarmak amacıyla gaz vererek müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. 'Aegean Clipper' için başlatılan kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 41 METRE BOYUNDAKİ YELKENLİ TEKNE KARAYA OTURDU.