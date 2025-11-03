Bodrum'da 41 Metrelik Yelkenli 'Aegean Clipper' Karaya Oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde 41 metre uzunluğundaki yelkenli 'Aegean Clipper' karaya oturdu; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Olayın Detayları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyreden 41 metre boyundaki yelkenli tekne 'Aegean Clipper' karaya oturdu.

Teknenin kara sığlığında hareket edememesi üzerine kaptan, kendi motor gücüyle tekneyi kurtarmak amacıyla gaz vererek müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. 'Aegean Clipper' için başlatılan kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

