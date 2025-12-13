DOLAR
Bodrum'da 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 TL ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 5 motosiklet sürücüsüne toplam 264 bin 747 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:37
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik operasyon düzenlendi.

Denetim ve cezalar

Artan şikayetler üzerine Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde sürüş yapan ve abart egzoz kullanan sürücülere işlem yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 5 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı toplam 264 bin 747 TL idari para cezası uygulandı.

Teknik açıdan uygun olduğu belirlenmeyen ve çevreye gürültü kirliliğine neden olan motosikletler ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

