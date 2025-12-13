DOLAR
Eskişehir'de 2 Çocuk Damacana Çaldı

Eskişehir Sütlüce'de iki küçük çocuk, Bilgesu Sokak'ta saat 11.35'te apartman önünden iki damacana çaldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:33
Güvenlik kamerası anları saniye saniye kaydetti

Eskişehir’de 2 küçük çocuğun bir apartmanın önünden 2 damacana çaldığı anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 11.35 sıralarında Sütlüce Mahallesi Bilgesu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle apartman önündeki su dolu damacanaları alarak bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların önce çevreyi gözetleyip kimse olup olmadığını kontrol ettikleri, ardından damacanaları kucaklayıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntülerdeki anlar izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

