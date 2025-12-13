Eskişehir'de 2 Çocuk Damacana Çaldı

Güvenlik kamerası anları saniye saniye kaydetti

Eskişehir’de 2 küçük çocuğun bir apartmanın önünden 2 damacana çaldığı anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 11.35 sıralarında Sütlüce Mahallesi Bilgesu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle apartman önündeki su dolu damacanaları alarak bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların önce çevreyi gözetleyip kimse olup olmadığını kontrol ettikleri, ardından damacanaları kucaklayıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntülerdeki anlar izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

