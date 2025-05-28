DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Bodrum'da düzenlenen temizleme etkinliğinde dalgıçlar, denizden 223 kilogram atık çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 17:22
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesi, deniz temizliği konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik çalışmasında dalgıçlar, deniz dibinden tam 223 kilogram atık çıkardı.

Bu yıl "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 11 yıldır devam eden temizlik geleneklerinin bir parçasını oluşturuyor. Bitez Sahili’nde yapılan çalışmaya, belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibi aktif olarak katıldı.

Etkinlik sırasında, denizden birçok farklı atık çıkarıldı. Cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasalar ve hatta bir araba lastiği gibi maddeler, deniz yaşamına zarar vermemesi için toplandı. Çıkarılan 223 kilogram atık etkinlik sonunda sahilde sergilendi, böylece bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Atıklar, geri dönüşüm süreci için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Ayrıca etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri de katılarak destek verdiler.

Deniz dibi temizlik çalışmaları, 4 Haziran tarihinde Ortakent Mahallesi’nde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı. Etkinlik sonunda denizden çıkarılan 223 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı. Etkinlik sonunda denizden çıkarılan 223 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!