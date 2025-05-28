Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesi, deniz temizliği konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik çalışmasında dalgıçlar, deniz dibinden tam 223 kilogram atık çıkardı.

Bu yıl "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 11 yıldır devam eden temizlik geleneklerinin bir parçasını oluşturuyor. Bitez Sahili’nde yapılan çalışmaya, belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibi aktif olarak katıldı.

Etkinlik sırasında, denizden birçok farklı atık çıkarıldı. Cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasalar ve hatta bir araba lastiği gibi maddeler, deniz yaşamına zarar vermemesi için toplandı. Çıkarılan 223 kilogram atık etkinlik sonunda sahilde sergilendi, böylece bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Atıklar, geri dönüşüm süreci için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Ayrıca etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri de katılarak destek verdiler.

Deniz dibi temizlik çalışmaları, 4 Haziran tarihinde Ortakent Mahallesi’nde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı. Etkinlik sonunda denizden çıkarılan 223 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı. Etkinlik sonunda denizden çıkarılan 223 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.