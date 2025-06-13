Bodrum'da Hakkında 16 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da Yakalanan Hükümlü Adaletin Elyasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon ve Yakalama Süreci

Ekipler, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, üç ayrı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan O.C.’nin Bağla Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan O.C., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bodrum'daki bu olay, Jandarma'nın suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.