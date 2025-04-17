Bodrum'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Bodrum'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli B.C. yakalandı.

Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda, yapılan arama neticesinde 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, bir uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ile birlikte 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli B.C. gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.