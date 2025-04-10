Bodrum'da İzinsiz Deniz Yapıları İçin 1 Milyon Lira Ceza

Bodrum, Muğla'nın gözde tatil bölgelerinden biri olma özelliğini korurken, ihlallerle mücadele de sürüyor. Son olarak, ilçede izinsiz olarak ahşap platform ve iskele inşa eden bir işletmeye, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası kesildi.

Türkbükü Mahallesi'nde bir restoranın deniz kıyısına yapı inşa etmeye başladığı yönünde alınan ihbarın ardından, yetkililer hızla harekete geçti. Yapılan inceleme neticesinde işletmenin izinsiz yapılaşma yaptığı belirlendi.

Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, hızlı bir müdahale gerçekleştirerek izinsiz yapılan ahşap platform ve iskeleyi kaldırdı.

Bu süreçte, çevre koruma ve denizlerin sürdürülebilirliği adına önemli bir adım atıldığı vurgulanırken, benzer ihlallere karşı denetimlerin süreceği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.