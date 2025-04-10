DOLAR
37,92 0,21%
EURO
42,22 -1,36%
ALTIN
3.813,49 -1,41%
BITCOIN
3.091.592,16 1,71%

Bodrum'da İzinsiz Deniz Yapıları İçin 1 Milyon Lira Ceza

Bodrum'da izinsiz deniz yapıları için bir işletmeye 1 milyon lira ceza kesildi. İhbar üzerine harekete geçildi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:35
Bodrum'da İzinsiz Deniz Yapıları İçin 1 Milyon Lira Ceza

Bodrum, Muğla'nın gözde tatil bölgelerinden biri olma özelliğini korurken, ihlallerle mücadele de sürüyor. Son olarak, ilçede izinsiz olarak ahşap platform ve iskele inşa eden bir işletmeye, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası kesildi.

Türkbükü Mahallesi'nde bir restoranın deniz kıyısına yapı inşa etmeye başladığı yönünde alınan ihbarın ardından, yetkililer hızla harekete geçti. Yapılan inceleme neticesinde işletmenin izinsiz yapılaşma yaptığı belirlendi.

Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, hızlı bir müdahale gerçekleştirerek izinsiz yapılan ahşap platform ve iskeleyi kaldırdı.

Bu süreçte, çevre koruma ve denizlerin sürdürülebilirliği adına önemli bir adım atıldığı vurgulanırken, benzer ihlallere karşı denetimlerin süreceği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti
2
Bakan Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Açıkladı: 18 Bin 227 Başvuru Yapıldı
3
ABD ve Rusya'nın İstanbul'daki İkinci Büyükelçilik Görüşmesi Tamamlandı
4
İran: ABD Gerçek İrade Gösterirse Nükleer Anlaşma Mümkün
5
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi
7
Manisa'da Don Olayı Tarım Alanlarını Vurdu

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak