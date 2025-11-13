Bodrum'da Kameralar Çevreyi Kirleyenleri Yakaladı: 19 milyon 206 bin 791 TL Ceza

Bodrum Belediyesi kameralarıyla tespit edilen çevre suçlarına 2025'te 2 bin 78 işlem yapılarak 19 milyon 206 bin 791 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:23
Bodrum'da Kameralar Çevreyi Kirleyenleri Yakaladı: 19 milyon 206 bin 791 TL Ceza

Bodrum'da Kameralar Çevreyi Kirleyenleri Yakaladı

Belediye denetimleri ve cezai işlemler sürüyor

Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uygulamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe genelinde kurulan kamera sistemi sayesinde çevreyi kirletenler hızlıca tespit edilebiliyor. Sistem, ilçedeki denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Türkbükü Mahallesi'nde bir siteye yönelik yapılan incelemede, bahçe temizliği sonrası atıkların çöp konteynerinin yanına bırakıldığı belirlendi. Olayı fark eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri durumu Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Zabıta ekipleri ilgili kişileri bölgeye çağırarak tespit tutanağı düzenledi ve konu encümene sevk edildi; çevreyi kirletenlere atıkları kendi elleriyle toplattırıldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından desteklenen kamera denetimleri sonucunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişi ve firmalar hakkında 2 bin 78 işlem gerçekleştirerek toplam 19 milyon 206 bin 791 Türk Lirası tutarında cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha temiz bir Bodrum için denetim ve uygulamaları aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

