Bodrum'da Kent Estetiği Yenileniyor: Destek Hizmetleri 2025 Çalışmaları

Bodrum Belediyesi'nin 2025 Bakım ve Onarım Faaliyetleri

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü bakım, onarım ve imalat çalışmalarıyla kentin çehresini yenilerken belediye hizmetlerinin aksamadan sürmesini sağladı.

Elektrik ve Anons Sistemleri

Ekipler, ilçe genelinde meydana gelen elektrik arızalarına anında müdahale ederek sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştirdi. Ayrıca anons cihazlarının teknik donanımları düzenli kontrollerle sürekli çalışır durumda tutuldu.

Kent Mobilyaları ve Altyapı Onarımları

Belediye, ahşap kent mobilyalarını (banklar, oturma grupları, piknik masaları ve çöp kovaları) kendi atölyelerinde imal ederken mevcut mobilyaların bakım ve onarımlarını yaparak kullanım ömürlerini uzattı. Kullanım sonucu yıpranan mazgallar kaynak ve güçlendirme işlemleriyle onarıldı; kent genelindeki büstlerin bakım ve onarımları da tamamlandı.

Araç Bakımı ve Görsel Düzen

Belediye bünyesindeki araçların periyodik bakımları aksatılmadan yapıldı; bu sayede sahadaki çalışmalar kesintisiz ilerledi. Vatandaş talepleri doğrultusunda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silindi ve yıpranan yüzeylerde boya-badana ile yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

2026 İçin Taahhüt

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, 2026 yılında da kent estetiğini koruma ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunma amaçlı bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

