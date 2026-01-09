Niğde'de Gıda Denetimleri: İyi Örnekler Öne Çıktı

Zabıta ekipleri market, fırın ve pastanelerde denetimlerini sürdürüyor

Niğde’de zabıta ekipleri halk sağlığını koruma hedefiyle market, fırın ve pastanelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi.

Yapılan kontrollerde olumsuzlukların yanı sıra mevzuata uygun hareket eden işletmeler de kamuoyuna örnek olarak gösterildi. Kurallara uygun çalışan, hijyen standartlarını sağlayan ve fiyat etiketi düzenlemelerine riayet eden işletmelerin topluma örnek teşkil etmesi amacıyla paylaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; denetimlerin sadece ceza uygulamaya yönelik olmadığı, aynı zamanda bilinçli ve duyarlı esnafı teşvik etmenin amaçladığı vurgulandı.

Denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

NİĞDE’DE MARKET, FIRIN VE PASTANELERDE DENETİMLERİNİ SÜRDÜREN EKİPLER, BU KEZ İŞİNİ KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE YAPAN ESNAFI DA GÖRÜNÜR KILMAK AMACIYLA ÖRNEK UYGULAMALARI PAYLAŞTI.