Bursa Büyükşehir'den Karla Mücadele: Ambulansa Yol Açıldı, 16 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AKOM koordinasyonunda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle karla mücadele etti; 16 mahalle yolu ulaşıma açıldı, ambulansa yol verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:32
Bursa Büyükşehir'den Karla Mücadele: Ambulansa Yol Açıldı, 16 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

Bursa Büyükşehir'den karla mücadelede seferberlik

Ericek Mahallesi'nde ambulansa zamanla yarışan müdahale

Bursa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren aralıksız çalışma yürüttü. AKOM koordinasyonunda organize edilen müdahale kapsamında ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcandı.

Çalışmalarda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personel görev aldı. Ekipler, Harmancık’ta 7, Büyükorhan ve Keles’te 4er, İznik’te ise 1 mahalle yolunu kısa sürede ulaşıma açarak toplamda 16 mahalle yolunun yeniden hizmete girmesini sağladı.

Özellikle Büyükorhan ilçesinde aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, Ericek Mahallesi’nde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için zamanla yarıştı. Ekipler yolun hızlı ve güvenli bir şekilde temizlenmesini sağlayarak ambulansın hastaneye güvenle ulaşmasına yardımcı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda da etkili olması beklenen kar yağışına karşı ekiplerini teyakkuz halinde tutacağını bildirdi.

BURSA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN...

BURSA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GECE SAATLERİNDE BÜYÜKORHAN İLÇESİ ERİCEK MAHALLESİ’NDE HASTA TAŞIYAN AMBULANSA YOL AÇMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI.

BURSA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Gıda Denetimleri: İyi Örnekler Öne Çıktı
2
Bursa Büyükşehir'den Karla Mücadele: Ambulansa Yol Açıldı, 16 Mahalle Ulaşıma Kavuştu
3
Didim Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlarda Yoğun Bakım Çalışması
4
Küçükçekmece’de Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
5
Kocaeli'de 2025'te Çiftçilere 166 Milyon TL Destek
6
Niğde'de Denetimlerde Örnek Esnaflar Öne Çıktı
7
İzmir Adliyesi 2025 Bilançosu Açıklandı: Karar Sayısında Büyük Artış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları