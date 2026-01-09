Bursa Büyükşehir'den Karla Mücadele: Ambulansa Yol Açıldı, 16 Mahalle Ulaşıma Kavuştu

Bursa Büyükşehir'den karla mücadelede seferberlik

Ericek Mahallesi'nde ambulansa zamanla yarışan müdahale

Bursa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren aralıksız çalışma yürüttü. AKOM koordinasyonunda organize edilen müdahale kapsamında ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcandı.

Çalışmalarda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personel görev aldı. Ekipler, Harmancık’ta 7, Büyükorhan ve Keles’te 4er, İznik’te ise 1 mahalle yolunu kısa sürede ulaşıma açarak toplamda 16 mahalle yolunun yeniden hizmete girmesini sağladı.

Özellikle Büyükorhan ilçesinde aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, Ericek Mahallesi’nde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için zamanla yarıştı. Ekipler yolun hızlı ve güvenli bir şekilde temizlenmesini sağlayarak ambulansın hastaneye güvenle ulaşmasına yardımcı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda da etkili olması beklenen kar yağışına karşı ekiplerini teyakkuz halinde tutacağını bildirdi.

