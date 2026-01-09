Niğde'de Denetimlerde Örnek Esnaflar Öne Çıktı

Niğde zabıta ekipleri; market, fırın ve pastanelerdeki denetimlerde mevzuata uygun hareket eden esnafı öne çıkararak halk sağlığını koruma ve duyarlı işletmeleri teşvik ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:37
Zabıta, kurallara uyan işletmeleri görünür kıldı

Niğde'de market, fırın ve pastanelerde denetimlerini sürdüren ekipler; bu kez işini kurallara uygun şekilde yapan esnafı da görünür kılmak amacıyla örnek uygulamaları paylaştı.

Halk sağlığının korunması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, olumsuzlukların yanı sıra mevzuata uygun hareket eden işletmeler de kamuoyuna örnek olarak gösterildi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında kurallara uygun çalışan, hijyen standartlarını sağlayan ve fiyat etiketi düzenlemelerine riayet eden işletmelerin, topluma örnek teşkil etmesi amacıyla paylaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; denetimlerin sadece ceza uygulamaya yönelik olmadığı, aynı zamanda bilinçli ve duyarlı esnafı teşvik etmenin amaçlandığı vurgulandı.

Denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

