Niğde'de Denetimlerde Örnek Esnaflar Öne Çıktı

Zabıta, kurallara uyan işletmeleri görünür kıldı

Niğde'de market, fırın ve pastanelerde denetimlerini sürdüren ekipler; bu kez işini kurallara uygun şekilde yapan esnafı da görünür kılmak amacıyla örnek uygulamaları paylaştı.

Halk sağlığının korunması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, olumsuzlukların yanı sıra mevzuata uygun hareket eden işletmeler de kamuoyuna örnek olarak gösterildi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında kurallara uygun çalışan, hijyen standartlarını sağlayan ve fiyat etiketi düzenlemelerine riayet eden işletmelerin, topluma örnek teşkil etmesi amacıyla paylaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; denetimlerin sadece ceza uygulamaya yönelik olmadığı, aynı zamanda bilinçli ve duyarlı esnafı teşvik etmenin amaçlandığı vurgulandı.

Denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

