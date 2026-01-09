Kocaeli'de 2025'te Çiftçilere 166 Milyon TL Destek

Kocaeli'de 2025'te Çiftçilere 166 Milyon TL'lik Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tohumdan gübreye, hayvancılıktan seracılığa geniş kapsamlı destek programlarıyla üreticilere toplam 166 milyon TLlik kaynak aktardı. Artan maliyetlere karşı hazırlanan paket, hem üretimi hem de kırsal kalkınmayı hedefleyen adımlarla hayata geçirildi.

Toplam Destek ve Kümülatif Veriler

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Nisan 2019 ile Aralık 2025 arasında yürütülen 92 destekleme projesi tamamlandı ve üreticilere toplam 1,45 milyar TL destek sağlandı. Bu tutarın 2025 yılı için ayrılan kısmı 166 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Yem Bitkisi ve Gübre Desteği

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde verilen yem bitkisi ve gübre destekleri, üreticilerin maliyet yükünü hafifletti. İlkbaharda 1.500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 72 ton yem bitkisi tohumu ve 700 ton gübre dağıtıldı. Sonbaharda ise 3.950 üreticiye yüzde 75 hibeli 1.420 ton arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumu ulaştırıldı. Buna ek olarak, sebze ve meyve üreticisi 1.765 çiftçiye 500 ton gübre desteği verildi. Toplamda 103 milyon TL'yi aşan bu destekler tarımsal üretime önemli katkı sağladı.

Hayvancılıkta Verimlilik İçin Yatırımlar

Hayvancılıkta verimliliği artırmak amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli 145 damızlık koç dağıtıldı ve sürü kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi. Ayrıca silaj ve balya makineleri ile çeşitli traktör ekipmanları 100 üreticiye ulaştırıldı. Bu yatırımların tutarı 15 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Modern Seracılık Desteği

Örtü altı üretimi desteklenerek modern seracılığın yaygınlaşması sağlandı. Üreticilere yüzde 50 hibeli 87 top sera naylonu verilmesi ve 35 modern sera yapım desteği ile çiftçilerin yıl boyu ve sürdürülebilir üretim yapabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Tavukçuluk, Arıcılık ve Katma Değerli Bitkiler

Kırsal ekonomik çeşitliliği artırmak için uygulanan doğal tavukçuluk projesi kapsamında 70 üreticiye yüzde 50 hibeli 16.000 tavuk, 2.000 yem paketi ve kümes ekipmanları dağıtıldı. Arıcılıkta ise 824 arıcıya yüzde 50 hibeli 203 ton beyaz toz şeker desteği sağlanarak üretime katkı verildi. Geleceğin tarım modelleri arasında gösterilen tıbbi ve aromatik bitkilerde ise 48 çiftçiye hibeli fide, fidan, ilaç ve gübre desteği sağlandı.

Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi

Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli ölçüde tamamlandı. Toplam 525 milyon TL bedelli proje ile bölge tarımsal üretiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin 1. etabında 30.591 metre iletim hattı, 72 hidrant yapısı, 1 terfi merkezi ve 300 m³ betonarme su deposu tamamlandı. 2. etapta 65.109 metre iletim hattı, 138 hidrant, 2 terfi merkezi ve 3 adet 250 m³ prekast su deposu inşa edildi. 3. etap kapsamında planlanan 16.000 metre iletim hattının 12.800 metresi ile 55 hidranttan 42’sinin yapımı tamamlandı; kalan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında bölge çiftçisine modern sulama imkânı sunularak verimlilik artacak ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlanacak. Yeni sulama altyapısı, üretimi artırarak toprakların daha verimli kullanılmasına olanak tanıyacak.

Sonuç: 2025 yılı destek paketleriyle Kocaeli'de tarımsal üretim ve kırsal kalkınma güçlendi; çiftçiler üretim maliyetlerini düşürürken verimliliklerini artırma fırsatı buldu.

