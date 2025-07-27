Bodrum'da Kruvaziyer Turistleri Bisiklet Turu ile Doğayla Buluşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine kruvaziyer yolcu gemileri ile gelen turistler, kırsal bölgelerde düzenlenen bisiklet turları ile doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Bu eşsiz etkinlik, turistlere keyifli bir tatil deneyimi sunarak, kırsal kesimlerin güzelliklerini keşfetmeleri için harika bir fırsat sunuyor.

Bodrum'un yeşil doğasında düzenlenen bisiklet turlarına katılan turistler, *ormanlık alanlar* ve *tarım arazileri* arasında yaklaşık 30 kilometre pedal çevirerek, doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Denizde geçirdikleri zamanın ardından, yeşilin farklı tonları ile iç içe vakit geçiren katılımcılar, turun ardından ilçe merkezine geri dönüyor.

Bodrum'a gelen "Silver Muse" kruvaziyeri ile gelen turistlerden iki grup, bisiklet turuna katılma fırsatını değerlendirdi. Yolcularının çoğu ABD’li olan bu geminin yolcuları, gümrük işlemleri sonrasında midibüsle turun başlayacağı Çamlık Mahallesi’ne geçti.

Bisiklet turu sırasında katılımcılara bölge hakkında çeşitli bilgiler sunuluyor. Çam ağaçlarıyla çevrili bölgeleri keşfeden turistler, yapay gölette tatlı su kaplumbağalarını izleme şansı da buldu. Mola verdikleri yerde ise yöresel ürünlerle hazırlanan lezzetleri tatma fırsatı yakaladılar.

Tura katılan Vijay Jain, bu tür bir etkinliğe ilk kez katıldığını ve ormanlık alanlarda geçirdiği zamanın oldukça eğlenceli olduğunu belirtti. Jain, öğle yemeğinin de otantik bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Turistlerden Nevran Özgüven Jain ise ailesiyle birlikte katıldığı etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek, "Çok zevkliydi. Değişik yerleri gördük. Uzun yıllardır Bodrum'a gelirim ama köyleri gezmemiştim. Değişik bir deneyim oldu" dedi.

Bölgedeki Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, bisiklet turlarının kırsal turizme önemli katkılar sağladığını vurguladı. Çamlık Mahallesi'nden başlayarak aynı noktada sona eren turlar, Karaova bölgesinde pedal çeviren turistlerin, ardından gemiye dönmek üzere ilçe merkezine gitmeleriyle sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen turistler, kırsal bölgelerde düzenlenen bisiklet turlarında doğayla iç içe vakit geçiriyor. Kruvaziyer yolcularının ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olan bisiklet turları, turistlere keyifli bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen turistler, kırsal bölgelerde düzenlenen bisiklet turlarında doğayla iç içe vakit geçiriyor. Kruvaziyer yolcularının ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olan bisiklet turları, turistlere keyifli bir tatil deneyimi yaşatıyor.