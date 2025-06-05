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Bodrum'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: 50 Bin Araç Giriş Yaptı

Bodrum'da Kurban Bayramı nedeniyle 50 bin araç ilçeye giriş yaptı. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 14:40
Bodrum'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: 50 Bin Araç Giriş Yaptı

Bodrum'da Bayram Hareketliliği Zirveye Ulaştı

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşıyor. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, ilçe kara yolunda ciddi bir trafik akışı oluşturdu.

Kaymakam Çit'ten İnceleme

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçeye girişte yer alan Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Çit, jandarma ve polis ekipleriyle bir araya gelerek bayram öncesi yapılan güvenlik önlemlerini yerinde değerlendirdi.

Çit, durdurulan sürücülerle sohbet ederek onların bayramını kutladı ve kahve ile çikolata ikram etti. İlçede tatil yapan misafirlerin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri amacıyla bütün kurumlarla birlikte tedbirler aldıklarını vurguladı. Ayrıca, güvenlik güçleri ile belediyenin bayram sürecinde çok sayıda ekiple devriye görevine hazır olduğunu ifade etti.

Yoğun Trafik ve Güvenlik Önlemleri

Son 24 saat içinde Bodrum’a giriş yapan araç sayısının 50 bine yakın olduğu bildirildi. Bu yoğunluğun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilçede özel tedbirler alınmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

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