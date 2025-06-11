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Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:37
Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçildi.

Yangın alanına Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı üç yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.

Halen yangın bölgesinde devam eden soğutma çalışmaları, ekiplerin özverili çabasıyla sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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