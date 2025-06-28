DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Bodrum'da Makilik Alanda Yangın: Müdahale Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:27
Bodrum'da Makilik Alanda Yangın: Müdahale Başladı

Bodrum'da Yangın Paniği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İslamhaneleri Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla tarım bölgelerine yayıldı.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının büyümesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan kapsamlı bir müdahale gerçekleştiriyor.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yerel halkta yangın nedeniyle büyük bir endişe yaşanıyor.

Yangının çıkış nedeni ve büyüklüğü hakkında detaylı bilgi verilmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?