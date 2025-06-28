Bodrum'da Makilik Alanda Yangın: Müdahale Başladı

Bodrum'da Yangın Paniği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İslamhaneleri Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla tarım bölgelerine yayıldı.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının büyümesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan kapsamlı bir müdahale gerçekleştiriyor.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yerel halkta yangın nedeniyle büyük bir endişe yaşanıyor.

Yangının çıkış nedeni ve büyüklüğü hakkında detaylı bilgi verilmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.