DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karlardan Müdahale Devam Ediyor

Bodrum'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yetkililer yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 15:24
Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karlardan Müdahale Devam Ediyor

Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Yangının çıktığı bölgedeki iş yerlerine yakın olması, durumun ciddiyetini artırıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları, ihbar üzerine hemen bölgeye sevk edildi.

İlgili ekiplerin yangını kontrol altına alması için yoğun çabası sürerken, vatandaşların ve iş yerlerinin güvenliği ön planda tutuluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
3
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!