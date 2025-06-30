Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karlardan Müdahale Devam Ediyor

Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Yangının çıktığı bölgedeki iş yerlerine yakın olması, durumun ciddiyetini artırıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları, ihbar üzerine hemen bölgeye sevk edildi.

İlgili ekiplerin yangını kontrol altına alması için yoğun çabası sürerken, vatandaşların ve iş yerlerinin güvenliği ön planda tutuluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.