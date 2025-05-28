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Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yarım hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 19:30
Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dereköy ile İslamhaneleri mahalleri arasındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek hemen yetkililere ihbar edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangına zamanında müdahale etti.

Yangın sonucunda yaklaşık yarım hektar alan zarar gördü. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın, daha geniş bir alana yayılmadan söndürülmeyi başardı.

Bodrum'da bu tür olayların önüne geçilmesi için önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

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